الجسد والروح

2019/06/04 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستظل تعيش حالة شد وجذب بين «جسدك وروحك في هذه الحياة ».

فجسدك: يفضل النزول إلى الأرض، والاستمتاع بكل لذاتها؛ لأنه خلق منها

وروحك: تريد أن

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