2019/06/04 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحكى أن إمرأة فقيرة كانت تحمل ابنها، مرت ذات يوم في طريقها بالقرب من كهف فسمعت صوتا آتيا من أغوار الكهف يقول لها:

"ادخلي وخذي كل

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