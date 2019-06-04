اكتشاف مفاجئ حول “وحش البحيرة”!

2019/06/04 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت دراسة علمية كبرى أن “وحش البحيرة” الشهير في لوخ نيس قد يكون حقيقيا فعلا.وتنقل الباحثون على طول البحيرة وجمعوا عينات الحمض النووي، الذي خلفته الكائنات من جلدها وحراشفها وبرازها، في 3 أعماق مختلفة في المياه.وأُرسلت العينات إلى المختبرات المعملية في نيوزيلندا وأستراليا والدنمارك وفرنسا، لتحليلها.وقال الأستاذ، نيل جيميل، وهو خبير […]

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