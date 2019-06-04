مقتل واصابة 8 جنود باشتباكات مع داعش في الطارمية شمالي بغداد

2019/06/04 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت خلية الإعلام الامني ،اليوم الثلاثاء، عن مقتل واصابة 8 جنود في الجيش باشتباكات مع تنظيم داعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى اللواء التاسع والخامس […]

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