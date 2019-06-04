بانوراما اليوم 3 – 6 – 2019

2019/06/04 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: التعليم العالي تكشف عن سلسلة من التغيرات على رؤساء الجامعات بمختلف الجامعات.دعوات من قبل أصحاب الفنادق بضرورة الاهتمام بالسياحة الدينية في كربلاء المقدسة.دراسة: الهواتف الذكية تصيب البشرة بالبقع وحب الشباب.مركز رائدون يقيم ندوات تثقيفية وتوعوية للشباب النجفي …

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