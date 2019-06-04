2019/06/04 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائمون على خدمة “أوبر” العالمية لطلب سيارة الأجرة أن بعض المستخدمين لن يكونوا قادرين على استعمال تطبيق خدمتهم الخاص بالهواتف الذكية.وأشار بيان صادر عن “أوبر” مؤخرا إلى أن المستخدمين الذين سيحصلون على تصنيف سيئ من قبل سائقي السيارات التابعة للخدمة، سيتم حظرهم، ولن يكونوا قادرين على استخدام تطبيق “أوبر” العامل على الأجهزة والهواتف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أوبر تحظر بعض مستخدميها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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