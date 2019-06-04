“الحل العراق” في أسواق كردستان… كيف يبدو العيد بعد إلغاء “الادخار الإجباري”؟

2019/06/04 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية ـ علي الحياني بعد ثلاث #سنوات من تطبيق #نظام_الادخار الاجباري على #رواتب #الموظفين الأكراد، وقوات #البيشمركة، بسبب أزمة اقتصادية التي شهدها #اقليم_كردستان، وعطَّلت غالبية القطاعات الاستثمارية والعمرانية في محافظات […]

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