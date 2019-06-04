سكرتير عبد المهدي يؤكد افتتاح الخضراء بالكامل

2019/06/04 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال البياتي في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، انه" تم صباح اليوم افتتاح المنطقة الخضراء بشكل نهائي".وأوضح، أن "عدد الشوارع التي افتتاحها في المنطقة يبلغ 10 شوارع"، مشيراً، إلى ان" رفع "12 ألف كتلة كونكريتية من المنطقة".انتهى..م.ر

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