أمنية البصرة استهداف مقرات الاحزاب محاولة لضرب الاستثمار وإثارة الفتن

2019/06/04 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… عدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، استهداف بعض مقرات الاحزاب والمرافق العامة في المحافظة محاولة من جهات إجرامية هدفها ابعاد الشركات الأجنبية وزعزعة ثقتها تعطيل عجلة الاستثمار في المحافظة.وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “استهداف مقرات الأحزاب وبعض المرافق والمجال التجارية وإثارة الرعب […]

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