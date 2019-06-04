2019/06/04 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطمح الآباء في الغالب، إلى أن يكتسب أبناؤهم شخصية قوية، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مراعاة عدد من القواعد خلال عملية التربية، لاسيما في الطفولة المبكرة، وأهمها التوقف “فورا” عن استخدام بعض العبارات التي تؤثر سلبا على الأطفال.وبحسب ما نقل موقع “بزنس إنسايدر” فإن هناك 5 عبارات لا بد من التوقف عن قولها للطفل،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 5 عبارات توقف عن قولها فورا لأبنائك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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