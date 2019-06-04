دولة رئيس الوزراء .. لماذا هذا الإصرار على التفريط بأموالنا ؟؟؟

2019/06/04 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي دولة الرئيس ..يوم أمس أعلنت في المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن إقليم كردستان لم يسلّم برميلا واحدا من النفط إلى الحكومة الاتحادية كما نصّت عليه بنود الموازنة العامة...أكمل القراءة ←

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