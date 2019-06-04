بالامس کان سليماني هنا

2019/06/04 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علاء کامل شبيب الى فترة قريبة، لم يکن أي مصدر دولي أو عربي أو حتى عراقي عندما يحتج لکون قائد فيلق القدس الارهابي قاسم سليماني، هو من يشرف على ميليشيات...أكمل القراءة ←

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