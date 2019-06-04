اللواء 41 في الحشد يكثف انتشاره جنوب سامراء لتأمين صلاة العيد

2019/06/04 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت قوات اللواء 41 في الحشد الشعبي, الثلاثاء, انتشارها بالقرب من دور العبادة و المناطق الحيوية جنوب مدينة سامراء لتأمين صلاة العيد.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “قوات اللواء 41 في الحشد الشعبي تواصل انتشارها الأمني بالقرب من دور العبادة و المناطق الحيوية في ناحية يثرب و المزاريع و تل

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