2019/06/04 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير دراسة أميركية إلى أن وظائف المخ لدى مرضى السكري قد تتحسن، إذا اتبعوا حمية البحر المتوسط الغنية بالفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك والدهون الصحية.وارتبطت حمية البحر المتوسط منذ فترة طويلة بصحة أفضل للقلب والمخ، وكذلك تقليل خطر الإصابة بالسكري.وقالت جوزيمير ماتي، كبيرة الباحثين في الدراسة، وهي من كلية تي.إتش.تشان للصحة العامة التابعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حمية المتوسط تساعد مرضى السكري وكالة صدى الاعلام للانباء.

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