2019/06/04 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس افاد مصدر امني، الثلاثاء، باستشهاد جندي بانفجار عبوة ناسفة في صحراء كربلاء.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، اثناء قيام جندي بجولة تفقدية للصحراء بين كربلاء والانبار”.واضاف ان “الانفجار اسفر عن استشهاد الجندي في الحال”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد جندي بانفجار عبوة ناسفة في صحراء كربلاء وكالة خطوة برس.

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