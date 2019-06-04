اندلاع حريق في علوة للخضار قرب السليمانية

2019/06/04 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلع حريق صباح اليوم الثلاثاء في "علوة" لبيع الخضار والفواكه بالجملة في قضاء رانيا التابع لمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان.

وقال مصدر في الدفاع المدني وشهود عيان لشفق نيوز، ان الحريق اتى على محال داخل "العلوة" في قضاء رانيا.

واضاف المصدر والشهود ان فرق الاطفاء تكافح حاليا الحريق الذي اتى على محال تجارية داخل "العلوة" والحق بها اضرارا مادية فادحة.

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