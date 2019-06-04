«إقليم كردستان العراق» ينتخب رئيساً جديداً بينما تتعمق الانقسامات الداخلية

2019/06/04 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 28 أيار/مايو، انتخب البرلمان العراقي الكردي بفارق ضئيل نيجيرفان بارزاني رئيساً جديداً لـ «إقليم كردستان»، حيث نال هذا اللاعب الأساسي منذ

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