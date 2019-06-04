ممثلة الامم المتحدة في العراق تهنz العراقيين بعيد الفطر

2019/06/04 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق/ جينين هينيس-بلاسخارت/التهنئة للعراقيين بمناسبة عيد الفطر السعيد, معربة عن أطيب تمنياتها بالسلام والازدهار للعراقيين كافةً والمسلمين منهم خاصة.وقالت بلاسخارت حسب بيان للبعثة الاممية : “يحلُّ علينا عيد الفطر مُعلناً نهاية شهر الصيام والتضرع في رمضان، وهي مناسبةٌ سعيدةٌ للاحتفاء بقيمنا المجتمعية المشتركة والحوار والتعاون.”.واضافت […]

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