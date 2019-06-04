2019/06/04 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة اثنين من العمال الاجانب اثر حريق بمنطقة بمنطقة الشعب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة اثنين من العمال الاجانب اثر حريق بمنطقة بمنطقة الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).