مليارين و 400 مليون دولار من

2019/06/04 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

2مليار و400 مليون دولار سيتم إنفاقها على شركة كورية من أجل رفع إنتاج النفط في العراق.

ذكرت وسائل اعلام محلية، ان صفقة اقتصادية جرى تداول معلومات عنها، امس، بعدما كشفها مدير شركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار للصحفيين العراقيين، تتمثل في اختيار شركة "هيونداي للهندسة والبناء" الكورية ا...

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