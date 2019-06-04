القوات التركية تقتل شاب ايزيدي في زاخو

2019/06/04 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ زاخو قال مراسل “ايزيدي 24” ان شاب ايزيدي لقي مصرعه اليوم الثلاثاء 04.06.2019 جراء تعرضه إلى نيران القوات التركية على الحدود العراقية التركية من جهة قضاء زاخو ضمن محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان العراق.و اضاف مراسلنا ان الشاب يدعى “امين صالح” و كان يقوم بسقي إحدى البساتين التي كان يعمل بها […]

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