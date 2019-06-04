2019/06/04 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد،اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.وذكر مكتبه في بيان وتلقته وكالة صدى ،ان ” حداد يقدم أزكى التهاني والتبريكات الى الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك”.واضاف ،أن “حداد هنأ ايضا أهلنا في أقليم كردستان، متمنياً لهم الخير والأمن والأمان والسلام والطمأنينة والاستقرار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير حداد يهنئ الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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