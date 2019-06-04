2019/06/04 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب عالم التكنولوجيا ظهور التطبيقات الموسيقية الجديدة لشركة “أبل” الأميركية، بعد انتشار أنباء عن اقتراب الشركة من إيقاف تطبيقها الرائد للموسيقى “آي تونز”.وقال موقع “سكاي نيوز” البريطاني إن عملاق التكنولوجيا الأميركية يعتزم وقف التطبيق بعد 18 عاما على إطلاقه، مضيفا أنه من المقرر أن تكشف أبل تطبيقات ستحل محل تطبيق الموسيقى الشهير.وينتظر أن تعلن أبل 3 تطبيقات منفصلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبل تستغني عن آي تونز وبدائل مرتقبة على الطريق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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