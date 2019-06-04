2019/06/04 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الخالق الشاهر عنما كان النبي محمد (ص) يحفر الخندق مع المسلمين ضرب حجرا بفأسه ثلاث مرات وفي كل مرة كانت تنطلق شرارة فيبتسم راضيا فسؤل ما الذي دعاه للابتسام...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصلحة العليا والمجال الحيوي) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصلحة العليا والمجال الحيوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).