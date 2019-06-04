2019/06/04 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت طهران عن قلقها الشديد إزاء الصراع على السلطة في السودان

وتحول هذا البلد إلى ساحة لتنازع القوى الخارجية، مطالبة الأطراف

المتنازعة باللجوء إلى الحوار لإنهاء الأزمة .

بيان للخارجية الإيرانية حذر من أن تدخل القوى الأجنبية في السودان

سيؤدي إلى تعقيد الأزمة وإطالة أمدها ، ودعا البيان المجلس

الانتقالي العسكري في السودان إلى احترام مطالب الشعب السوداني

وانتقال السلطة إلى المدنيين كما دعا البيان أيضاً الشعب السوداني

إلى الحذر من تدخل أطراف خارجية في تأجيج العنف ونشر التطرف

والترويج للإرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تعلق على الاحداث الاخيرة في السودان) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تعلق على الاحداث الاخيرة في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).