2019/06/04 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة صادرة من الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، والتي تتضمن توجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالغاء العيديات التي منحتها الوزارات لمنتسبيها.وجاء في الوثيقة ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صرفت مبالغ مالية الى موظفيها بعنوان (عيدية) باسترجاع ما منح او استقطاعه من رواتب المستفيدين”.واضافت ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يوجه بإلغاء العيديات التي منحتها الوزارات لمنتسبيها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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