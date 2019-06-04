“بالفديو”.. صباح العيد في اسواق بغداد

2019/06/04 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بعد صيام عن الطعام لمدة شهر في رمضان، هب اهالي بغداد لتناول الافطار في اول ايام عيد الفطر، ولعل ابرز ما يميز موائدهم هي الاكلة الشعبية “الكيمر” و”الكاهي”.

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