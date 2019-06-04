الحريري: الإرهاب ضرب فرحة العيد في طرابلس

2019/06/04 | 11:14

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متابعة:سومر نيوز

أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتصالات بكل من وزيرة الداخلية ريّا الحسن، وقائد الجيش العماد جو...

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