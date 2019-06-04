2019/06/04 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

أعلن قائممقام قضاء القائم أحمد الدليمي، الثلاثاء، عن مقتل انتحاري يقود دراجة نارية ويحمل عبوات ناسفة ب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل انتحاري يقود دراجة نارية في القائم غربي الرمادي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل انتحاري يقود دراجة نارية في القائم غربي الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).