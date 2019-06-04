هواوي تنفي خفض انتاج هواتفها الذكية

2019/06/04 | 11:14

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متابعة :سومر نيوز

نفت شركة هواوي الصينية التقارير الإعلامية التي ذكرت أن الشركة خفضت إنتاج الهواتف الذكية، وسط حرب تجار...

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