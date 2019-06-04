2019/06/04 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في الوقت الذي بدأ فيه تباطؤ اقتصادي في التأثير سلبا على الطلب على الطاقة، لكن الأسواق فازت ببعض الدعم بعد أن قالت السعودية إن هناك إجماعا ناشئا مع منتجين آخرين بشأن تمديد تخفيضات الإمدادات.وبحلول الساعة 0614 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يهبط في ظل تباطؤ اقتصادي وكالة خطوة برس.

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