2019/06/04 | 11:14

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الأخبار الدولية

الثلاثاء 4 يونيو 2019 | 11:09 صباحاً | عدد القراءات : 5

الخارجية الإيرانية: قلقون من الصراع على السلطة في السودان

متابعة/...أعرب المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من الصراع على السلطة في السودان وتحويل هذا البلد إلى ساحة لصراع جهات أجنبية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن سيد عباس موسوي أعرب في معرض تعليقه على تصاعد حدة الأزمة الداخلية في السودان، عن قلقه من تصعيد التوترات وترسيخ الخلافات الداخلية في هذا البلد، معرباً عن تعازيه ومواساته لأسر قتلى وضحايا الاحداث الاخيرة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بمطالب الشعب وأهمية تسليم السلطة فورا الى المدنيين.

واضاف، من الضروري تخلي جميع الأطراف الداخلية للصراع في هذه الأزمة عن نهج توجيه الاتهامات وترسيخ الكراهية الداخلية وعدم ثقة الاطراف بعضها البعض، والسعي للخروج من الأزمة عبر اتباع توجهات سياسية وديمقراطية والحوار بين الاطراف.

كما دعا موسوي الى يقظة الشعب السوداني تجاه تدخل الاطراف التي لديها سوابق في خلق العنف والتطرف وتدريب ونشر الإرهاب في الشؤون الداخلية للسودان، محذراً من تدخل القوى الأجنبية التي يمكنها التسبب في تعقيد واطالة الأزمة، معرباً عن قلقه من الصراع على السلطة في هذا البلد وتحويل السودان إلى ساحة لصراع جهات أجنبية.

وأعرب المتحدث بإسم الخارجية عن أمله في أن تنهي جميع الاطراف الداخلية السودانية الصراعات عشية عيد الفطر المبارك وعلى أساس احترام مطالب الشعب السوداني، والمضي بخطوات في مسيرة عودة الاستقرار الداخلي والأمن للشعب السوداني.انتهى 1

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