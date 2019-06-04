قوة أمنية عراقية تقتل انتحاريا في القائم

2019/06/04 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائمقام قضاء القائم في العراق أحمد الدليمي، الثلاثاء، عن مقتل انتحاري يقود دراجة نارية ويحمل عبوات ناسفة بمنطقة زراعية غرب الرمادي....

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