2019/06/04 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة، لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد عن ثلاثة بالمئة منذ الجمعة، حين انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في ظل ركود الطلب، وفي الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.وبحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يواصل خسائره وكالة صدى الاعلام للانباء.

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