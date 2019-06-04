مجلة عسكرية تكشف عجز الدفاع الجوي الأمريكي في مواجهة صواريخ روسيا

2019/06/04 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… كشفت مجلة “Military Watch” العسكرية الأمريكية، أن منظومة الدفاع الصاروخي للبلاد باتت غير قادرة على التصدي للصواريخ الروسية الحديثة، وأضحت متخلفة عن الصناعات العسكرية الروسية.وأوضحت المجلة أن نسبة نجاح منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية في اعتراض صواريخ روسيا فرط الصوتية تقترب من الصفر، خاصة إذا كان الحديث يدور عن صاروخ “أفانغارد”، الذي […]

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