وداعا رمضان

2019/06/04 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هانحن نفارقك يا شهر رمضان

أنت ستعود ولكن نحن!!

هل سنعود معك؟

اللهم أحسن خاتمتنا واغفر لنا وأعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا والمسلمين جميعاً من النار واشف

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