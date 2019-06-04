بالصور..أهالي قرية بديالى يقطعون شارعاً ويقيمون صلاة العيد بالأكفان مالسبب؟

2019/06/04 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل النعيم نيوز أن أهالي قرية أبو كرمة في محافظة ديالى، قطعوا الثلاثاء، طريقاً رئيسياً بالمحافظة وأقاموا صلاة العيد عليه مرتدين الأكفان احتجاجاً على تردي الأمن.وقال أحد أهالي القرية للنعيم نيوز، إن “أهالي قرية أبو كرمة في ناحية أبي صيدا شمال شرقي ديالى ، قطعوا الطريق مع منطقة المخيسة المجاورة لهم على الجيش …

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