أردوغان: تركيا لن تتراجع عن اتمام صفقة S400 مع روسيا

2019/06/04 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت تركيا تمسكا بشراء منظومة الدفاع الروسية إس أربعمائة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ان بلاده لن تتراجع عن اتمام صفقة إس اربعمائة مع روسيا.

وجدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، التأكيد على أن صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية إس اربعمائة قد تمت، وذلك ردا على إمهال واشنطن أنقرة أسبوعين للتخلي عن شراء هذه المنظومة.

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