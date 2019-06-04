2019/06/04 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين تحض رعاياها على توخي الحذر في الولايات المتحدة …يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تحض رعاياها على توخي الحذر في الولايات المتحدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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