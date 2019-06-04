2019/06/04 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة حرجة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. أكبر مستشفى حكومي يعجز عن تقديم الإسعافات لجنود عراقيين) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. أكبر مستشفى حكومي يعجز عن تقديم الإسعافات لجنود عراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).