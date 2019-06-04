تفجير إرهابي يستهدف مدينة درنة الليبية

2019/06/04 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت مدينة درنة لثاني تفجير في غضون يومين، حيث استهدف تفجير إرهابي، اليوم الثلاثاء، مركز شرطة بمنطقة الساحل الشرقي من المدينة، لم يسفر عن خسائر بشرية.وأوضحت مصادر محلية أن الانفجار جرى بوضع حقيبة ملغومة قرب سور مدرسة “الانتفاضة” المجاور لمبنى مركز الشرطة.وقبل هذا العمل الإرهابي، استهدف تفجيران مزدوجان صباح السبت الماضي مقرين عسكريين …

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