المراجع في غالبيتها تعلن الاربعاء اول ايّام عيد الفطر المبارك

2019/06/04 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مكاتب المرجعيات الدينية في النجف بغالبيتها بشكل رسمي او تداولي ان الأربعاء اول ايّام عيد الفطر المبارك، بعد عدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال مساء امس.فقد اعلن مكتب المرجع بشير النجفي، عدم ثبوت الرؤية ـ وان الأربعاء اول ايّام عيد الفطر المبارك.ويترقب المتابعون لمكاتب المرجع الاعلى علي السيستاني وبقية المراجع محمد […]

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