هواوي تنفي خفض انتاج هواتفها الذكية

2019/06/04 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أول من قالت إن "فوكسكون"، الشركة التايوانية المصنعة للإلكترونيات للعديد من الهواتف الذكية من بينها أبل، أوقفت العديد من خطوط الإنتاج لهواتف هواوي.وذكر أشخاص إن شركة "شينزين" أيضا خفضت الطلبات على الهواتف الجديدة من هواوي، وذكرت التقارير أنه لم يكن واضحا ما إذا كان هذا التقليص مؤقتا أم دائما.؟وقال مسؤول في شركة هواوي في تصريحات نقلها موقع صحيفة "فوربس"، إن "هواوي تدحض هذه المزاعم، ومستويات الإنتاج العالمية لدينا طبيعية، مع عدم وجود تعديلات ملحوظة في أي من الاتجاهين".وأدرجت الولايات المتحدة شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، على قائمة سوداء تمنع الشركات الأميركية من تزويدها بشرائح الكمبيوتر والبرامج والمكونات الأخرى بدون موافقة الحكومة.وردت بكين بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأميركية بقيمة 60 مليار دولار، ودخلت حيز التنفيذ السبت الماضي، معلنة أنها ستنشئ قائمتها الخاصة "للكيانات غير الموثوق بها" التي تتألف من الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب.انتهى..م.ر

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