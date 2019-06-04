2019/06/04 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تألقت إيفانكا ترامب بقبعة مميزة بيضاء اللون، عند زيارتها وستمنستر آبي، الكنيسة التي يُتوج فيها ملوك بريطانيا منذ ألف عام، وذلك خلال اليوم الأول من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بريطانيا.ووصلت الابنة الأولى (37 عاما) إلى الكنيسة مرتدية قبعة مستطيلة ساحرة من تصميم فيليب تريسي، وضعتها على الجزء العلوي من جبهتها، مما أعطاها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيفانكا تقلد مسيحيات أوروبا وقبعتها تخطف الأنظار ببريطانيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيفانكا تقلد مسيحيات أوروبا وقبعتها تخطف الأنظار ببريطانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيفانكا تقلد مسيحيات أوروبا وقبعتها تخطف الأنظار ببريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).