القوات الامنية تدمر مضافة لداعش وتعثر على مخبأ للعتاد الثقيل في جرف النصر

2019/06/04 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دمرت قوات الحشد الشعبي، مضافة لداعش وعثرت على مخبأ للعتاد الثقيل بعملية دهم وتفتيش في جرف النصر شمالي بابل.

وذكر بيان لاعلام الحشد ، ان "قوتين من اللوائين 47 و 46 بالحشد الشعبي نفذتا عملية دهم وتفتيش باسناد طيران الجيش بمنطقة العويسات في جرف النصر شمالي محافظة بابل".

واضاف ان "قوة من اللواء 47 دمرت مضافة لداعش، كما عثرت القوة الاخرى من اللواء 46 على كميات من العتاد الثقيل حديثة الصنع في ذات المنطقة والتي كانت عصابات داعش تحاول استخدامه في جرف النصر مؤخراً".

يذكر ان قوات الحشد الشعبي كانت قد تصدت في ساعة متقدمة من ليل أمس، لتعرض كبير لعصابات داعش الإرهابي على ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل.

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