2019/06/04 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي حقيقة موقف القرآن من المرأة 2/41ضياء الشكرجيdia.al-shakarchi@gmx.infowww.nasmaa.orgنصوص مساواة المرأة بالرجلابتداءً لا بد لي من أن أعترف أني وجدت من النصوص القرآنية التي تدل على المساواة بين المرأة والرجل، أكثر مما كنت أتوقع، رغم ثقافتي القرآنية، لكنها تبقى مقابل نصوص تفضيل الرجل محدودة، بل وتفقد قيمتها، كما سنرى.فإننا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 2/41) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 2/41) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).