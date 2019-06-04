2019/06/04 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صابور تــنــبــؤات..
تــتــحــقــق...كما تنبأت منذ بداية هذه السنة..
وخاصة منذ بدء ولاية ترامب المحضرة والمخططة والمدروسة..
وتبلور هذه التنبؤات..
منذ بداية شهر أيار الماضي..
وتحققت ببداية شهر حزيران الحالي..
المؤامرة الأمريكية ـ الإسرائيلية..
لاحتلال الجولان..
كل الجولان..
تحت ستار "فتاشتين" أرسلتهما القوات الإيرانية الموجودة بالجهة السورية من الجولان..
مما أدى إلى غارات جوية كاملة..
وصواريخ حقيقية ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - تنبؤات.. تتحقق...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تــتــحــقــق...كما تنبأت منذ بداية هذه السنة..
وخاصة منذ بدء ولاية ترامب المحضرة والمخططة والمدروسة..
وتبلور هذه التنبؤات..
منذ بداية شهر أيار الماضي..
وتحققت ببداية شهر حزيران الحالي..
المؤامرة الأمريكية ـ الإسرائيلية..
لاحتلال الجولان..
كل الجولان..
تحت ستار "فتاشتين" أرسلتهما القوات الإيرانية الموجودة بالجهة السورية من الجولان..
مما أدى إلى غارات جوية كاملة..
وصواريخ حقيقية ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - تنبؤات.. تتحقق...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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