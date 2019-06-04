غسان صابور - تنبؤات.. تتحقق...

2019/06/04 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور تــنــبــؤات..تــتــحــقــق...كما تنبأت منذ بداية هذه السنة..وخاصة منذ بدء ولاية ترامب المحضرة والمخططة والمدروسة..وتبلور هذه التنبؤات..منذ بداية شهر أيار الماضي..وتحققت ببداية شهر حزيران الحالي..المؤامرة الأمريكية ـ الإسرائيلية..لاحتلال الجولان..كل الجولان..تحت ستار "فتاشتين" أرسلتهما القوات الإيرانية الموجودة بالجهة السورية من الجولان..مما أدى إلى غارات جوية كاملة..وصواريخ حقيقية ......

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