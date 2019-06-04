2019/06/04 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تميم_منصور من أول السطر إلى آخره – الحل هو القائمة المشتركة تميم منصور نتيجة الأزمة السياسية التي سببها بنيامين نتنياهو ، والتي بدأت بفشله بإقامة حكومة عنصرية على مقاسه وانتهت بحل الكنيست ، قبل أن تبدأ عملها ظهرت بوادر وعلامات ظهور أكثر من عاصفة انتخابية داخل وسطنا العربي ، فالغليان السياسي لم ينحصر في الوسط اليهودي ، حيث بدأت الأحزاب اليمينية تنهش لحوم بعضها البعض ، لأن غالبية الأحزاب ما عدا الليك......

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