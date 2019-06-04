الإعلام الأمني: قتل مجموعة إرهابية بكمين في الأنبار

2019/06/04 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، بقتل مجموعة إرهابية بعد استدراجها في محافظة الأنبار.وقالت الخلية، في بيان تلقى النعيم نيوز نسخة منه، إن “قوة من قيادة عمليات الانبار وبعملية بطولية وبجهد استخباري مميز تمكنت من استدراج مجموعة ارهابية الى كمين محكم نصب لهم في منطقة الرحالية”.وأشارت إلى، “قتل جميع هذه العناصر الإرهابية”.

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