مقتل أربعة من الجيش والقوى الأمنية في هجوم شمالي لبنان

2019/06/04 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس (لبنان),-(أ ف ب) – قتل عنصران من الجيش اللبناني واثنان من الأمن الداخلي ليل الإثنين الثلاثاء في هجوم على مواقع أمنية انتهى بتفجير المنفذ نفسه في مدينة طرابلس في شمال لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.وعند الساعة الحادية عشر ليلاً، أطلق المهاجم النار باتجاه فرع مصرف لبنان ومركز تابع لقوى […]

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